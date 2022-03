Personage Elliot Page wordt transgender in Netflix-serie

De rol die Elliot Page speelt in The Umbrella Academy wordt in het derde seizoen van de Netflix-serie een transgender-personage. Page speelde in de eerste tweede seizoenen de rol van cisgender vrouw Vanya Hargreeves, maar in het aankomende seizoen verandert het personage naar Viktor Hargreeves en zullen de voornaamwoorden hij/hem/zijn gebruikt worden. Netflix liet via sociale media weten Viktor ‘van harte welkom te heten binnen de familie’.

Page kondigde het nieuws zelf ook aan op zijn sociale media, met de boodschap: ‘Meet Viktor Hargreeves’. De acteur was afgelopen zondag ook aanwezig bij de uitreiking van de Oscars en noemde het dragen van een pak ‘een transgender blijdschap’. ,,Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat ik me ooit zo goed zou kunnen voelen. Ik weet voor welke obstakels ik heb gestaan en welke ik heb overwonnen, het was moeilijk. De enorme privileges die ik heb, de enorme mogelijkheden die ik heb...die hebben ervoor gezorgd dat ik mezelf heb kunnen redden. Van therapie tot aan de operaties en alles wat daar tussenin zit.”

Hij vervolgt: ,,Het feit dat ik me nu kan laten zien als de persoon die ik echt ben is bevrijdend en heel mooi. Geen constante onzekerheden meer of het gevoel hebben dat ik moet vluchten. Het dragen van een pak was geweldig. Het lijken misschien kleine dingen, maar voor mij zijn ze zo belangrijk. Dat je jezelf voor het eerst terug ziet op foto’s als de persoon die je bent en vooral dat je geaccepteerd wordt voor wie je bent.”

Page maakte in december 2020 bekend voortaan door het leven te gaan als Elliot. ,,Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel het voor mij betekent om zo gesteund te worden. Het is overweldigend om geliefd te zijn voor de persoon die ik ben en wil zijn. De transgender gemeenschap heeft me enorm geïnspireerd, dank voor jullie moed, jullie vrijgevigheid en oneindige werk om deze wereld inclusiever te maken.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @elliotpage

Wat je moet weten over lhbti: De afkorting lhbti staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Een cisgender persoon is iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht. Bij een transgender persoon komt dit niet overeen. Non-binaire personen voelen zich geen man of vrouw. De termen genderfluïde en queer vallen hier volgens de meeste lhbti’ers ook onder. Transgender of trans persoon: ‘trans’ wordt vaker als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Iemand is dus een transgender persoon of een trans man of vrouw. Je genderidentiteit geeft aan hoe je je voelt, man of vrouw of geen van beiden. Met je genderexpressie laat je zien hoe je je voelt. Je sekse gaat over je geslachtskenmerken (waaronder genitaliën) en met je seksuele voorkeur geef je aan op wie je valt. Non-binaire mensen willen niet worden aangeduid als zij of hij maar als hen of die, wij respecteren dat.

