Persoonlijk leven van Kirstie Alley overschaduwde haar acteerkwaliteiten

Met video Prins Harry: Konings­huis speelt vieze spelletjes

Door het Britse koningshuis wordt regelmatig nieuws gelekt en worden verhalen verspreid. Dat beweert prins Harry in de nieuwste trailer voor de zesdelige docuserie Harry & Meghan op Netflix. De hertog van Sussex spreekt in de video over ‘een vies spelletje’ dat wordt gespeeld.

5 december