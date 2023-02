Persoonlijke brieven van prinses Diana onder de hamer

De correspondentie is volgens het veilinghuis ‘extreem persoonlijk’. Zo biedt Diana in een van de brieven haar excuses aan voor het afzeggen van een afspraak. ,,Ik heb het erg moeilijk, de druk is groot en komt van alle kanten. Het is soms te moeilijk om het hoofd omhoog te houden en vandaag zit ik op mijn knieën en verlang ik ernaar dat deze scheiding rond is, want het kost me veel”, schreef ze in een brief van 28 april 1996. De scheiding was in augustus van dat jaar definitief.