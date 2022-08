Pete Davidson zou traumatherapie volgen vanwege aanvaringen met Ye

Davidson en Kardashian maakten na negen maanden daten bekend dat ze een punt achter hun relatie hebben gezet. Dit leek Ye er maandag toe te zetten de breuk te ‘vieren’ met een nep krantenkop van The New York Times waarin hij de acteur doodverklaarde. De post van de rapper zorgde voor een boze reactie van zijn ex-vrouw, die vorig jaar de scheiding van hem aanvroeg. Tegen de Daily Mail zei een bron dat Kardashian woedend was over het bericht.



Eerder maakte Ye onder meer een videoclip waarin hij Davidson levend leek te begraven. Deze actie zorgde er volgens bronnen dicht bij de acteur voor dat hij hulp is gaan zoeken. De ‘aandacht en negativiteit’ vanuit Ye zouden een ‘trigger’ zijn geweest. Sinds april zou hij in therapie zijn, ‘voor een belangrijk deel’ vanwege Kanye, aldus de bron.