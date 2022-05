Peter Gillis wil voorlopig nog niet trouwen

Peter Gillis is niet van plan om op korte termijn zijn vriendin Nicol Kremers ten huwelijk te vragen. ,,Dat zit er nog niet in hoor”, vertelt de realityster, bekend van het SBS6-programma Massa is Kassa , maandag in Shownieuws .

De 60-jarige Gillis is een keer eerder getrouwd geweest en is er ‘niet trots op’ dat die relatie uitliep op een scheiding. ,,Je trouwt een vrouw om er voor altijd bij te blijven. Als je gaat scheiden verdient dat niet de schoonheidsprijs. Maar als het niet meer gaat moet je ook de knoop doorhakken. Dat is toen ook niet op één dag gebeurd, daar hebben we toen heel veel over gepraat. Het zat al vijf jaar niet goed.”

Gillis heeft sinds vier jaar een relatie met de 32-jarige Kremers. Hij sluit niet uit dat het later alsnog van een bruiloft komt. ,,Het kan zomaar een keer gebeuren.” Hoewel een huwelijk niet op de planning staat, werd in maart wel bekend dat er een zevende seizoen van de SBS 6-realityshow Familie Gillis: Massa is kassa zal worden uitgezonden.

De multimiljonair kwam in maart ook in het nieuws nadat hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd afgevoerd omdat hij onwel werd. Gillis bleek nog een hartslag van 30 te hebben. ,,Het bleek dat mijn suiker te hoog was", zei de ondernemer toen. ,,Ik krijg nog meer onderzoeken en voel me nog steeds niet goed.” Hij nam zich toen voor om een gezondere leefstijl aan te nemen.

