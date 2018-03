Peter Heerschop noemt vertrek Evers dapper

Art naar RTL: 'Wat leuk! Maar wie gaat De Mol presenteren?'

13:53 Het nieuws dat presentator Art Rooijakkers de overstap maakt naar RTL is het gesprek van de middag op Twitter. Met name over zijn opvolger in het populaire spelletjesprogramma Wie is de Mol? wordt druk gediscussieerd. Zo valt de naam van Jan Versteegh, die een contract heeft bij BNNVARA heeft en het afgelopen seizoen een geniale Mol was.