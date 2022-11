Peter Pannekoek kondigt nieuwe shows van succestournee DNA aan

Peter Pannekoek heeft nieuwe voorstellingen aangekondigd van zijn uitverkochte show DNA . De cabaretier speelt de show in januari, februari en april 2024 een paar weken in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en het Nieuwe Luxor in Rotterdam.

De kaartverkoop is vandaag van start gegaan, meldt zijn management. Ook is er een extra voorstelling bijgeboekt in mei 2023 in het Stadstheater in Arnhem, dat na de zomer dicht gaat voor een verbouwing.

Alle voorstellingen die Pannekoek dit seizoen speelt van zijn nieuwe show DNA zijn uitverkocht. Het is opvallend dat de verkoop nu al zo hard loopt, de première van de show was pas donderdagavond.

In de show reflecteert de komiek op de vraag wat je als mens achterlaat in dit leven. Het is zijn eerste voorstelling na de oudejaarsconference die hij afgelopen december maakte.

