Peter Pannekoek reikt prijs uit bij Gouden Televizier-Ring Gala

,,Dat belooft leuk te worden!”, schrijft AVROTROS op Twitter bij het nieuws over de cabaretier. Pannekoek (35) staat bekend om zijn vileine humor en grappige roasts voor Comedy Central, zoals die van Gordon. Of er tijdens de uitreiking ook geroast gaat worden is niet bekend. De genomineerden in de categorie presentator zijn André van Duin, Fred van Leer en Arjen Lubach.

Pannekoek is de eerste naam die als uitreiker van een prijs naar buiten is gebracht. Wie de anderen zijn, is nog niet bekend. Het Gouden Televizier-Ring Gala wordt donderdag live vanuit theater Carré in Amsterdam uitgezonden op NPO 1. De Gouden Televizier-Ring is de belangrijkste Nederlandse publieksprijs voor tv-programma’s.