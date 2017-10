De acteur nam zijn prijs op de slotavond van het Nederlands Filmfestival wel in ontvangst, in tegenstelling tot vijf jaar geleden toen hij als winnaar voor de Beste Mannelijke Bijrol als volkszanger Martin Morero in Gooische Vrouwen niet eens kwam opdagen. Zijn regisseur, Will Koopman, nam de trofee in ontvangst. Uiteindelijk belandde het in een Amsterdams kinderziekenhuis. ,,Ik ben niet zo van de prijzen’’, zei Muller dit jaar bij de uitreiking.