Peter Plasman doneert gewonnen pokerprijs aan stichting Peter R.

Bijna 1,4 miljoen kijkers zien Bridget Maasland een 10 scoren in Het perfecte plaatje

Bijna 1,4 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Bridget Maasland de eerste 10 van het seizoen scoorde in Het perfecte plaatje. Daarmee was de fotografieshow van RTL 4 het best bekeken amusementsprogramma van de woensdagavond.

11 november