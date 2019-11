Peter R. de Vries: André Hazes klaagt blad aan om cover met zoontje

Het blad had afgelopen week, rond het nieuws van de relatiebreuk van Hazes en rond zijn nieuwe liefde, op de voorpagina een grote foto van kleine Dre met in chocoladeletters de kop ‘kleine jongen, hoe leg je hem dit uit’. Hazes zei eerder al dat hij dit een schofterige actie vond en volgens Peter R. de Vries krijgt het een juridisch staartje. De Vries’ zoon gaat met de zaak aan de slag; hij is in dit soort kwesties gespecialiseerd.



Volgens de misdaadverslaggever, die ook directeur is van het advocatenkantoor, maakt het bij deze kwestie niet uit dat Hazes zelf veel van zijn zoontje laat zien op sociale media en in zijn reallifesoap. ,,Dat doet hij om zijn fanbase te bedienen, maar dat betekent niet dat die foto's vogelvrij kunnen worden geëxploiteerd”, aldus De Vries.



,,Er is geen journalistieke reden om hem op de cover te zetten, het is alleen om bladen te verkopen. En dat kan niet door het portretrecht van een kind te schenden, ongevraagd, zonder toestemming en zonder wederhoor.” Ook de context speelt een rol, zegt De Vries.