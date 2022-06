Petitie om Heard uit Aquaman 2 te halen 4,5 miljoen keer getekend

Zien we Depp en Heard weer in films? ‘Zaak kan Heard nog wel eens heel lang gaan achtervol­gen’

Hij verloor grote rollen in Fantastic Beasts en Pirates of the Caribbean en jarenlang keerde de publieke opinie zich tegen hem. Maar na de overwinning in de smaadzaak tegen zijn ex Amber Heard is Johnny Depp terug van weggeweest. Hij kan op termijn zelfs terugkeren op het witte doek, schatten imagodeskundigen in.

