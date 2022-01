Petra woonde vijftien jaar in bouwval : ‘Ik zit vol met woede en ben depressief’

Help, mijn man is klusserHet nieuwe seizoen van Help, mijn man is klusser! is van start gegaan met hoge kijkcijfers. In de eerste aflevering was te zien hoe Petra en haar man Joop al vijftien jaar in een zwaar verwaarloosd huis in Zaandam wonen. Ruim 1,1 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe niet alleen hun woning, maar ook hun huwelijk op instorten stond.

Presentator John Williams (52) en zijn klusteam stond een flinke klus te wachten. ,,Alsjeblieft, wil je me komen helpen?” vroeg Petra aan het begin van de aflevering aan John. ,,Het staat hier stil. Ik vraag het je niet, ik smeek het je echt. Ik zit vol met woede en ik ben depressief, omdat mijn huis niet af is’’, vervolgde ze. ,,Ik ga eraan onderdoor en mijn huwelijk ook.”

Het huis van Petra en Joop was een bouwval. De wc was nooit afgemaakt, het plafond van de keuken en de woonkamer lag open, de keuken was bezaaid met rommel en de vloer lag er half uit. Niet leefbaar, zou je denken, maar Petra wist het inmiddels al vijftien jaar vol te houden.

Tot nu dus. ,,Mijn huwelijk lijdt hier echt onder, met ruzies en verwijten. Er is mij een paleisje beloofd en ik woon in een ruïne.” Haar mentale gezondheid leed er inmiddels te sterk onder, zei ze. ,,Dit is een beetje de laatste strohalm, denk ik.”

Overzicht kwijt

Petra was ervan overtuigd dat Joop het allemaal niet expres had gedaan. Hij is immers al op leeftijd en was ‘het overzicht een beetje kwijtgeraakt’. Dat bleek ook toen John later in de aflevering bij hem langsging. ,,Ik wil het wel, maar ik heb er de energie en kracht niet meer voor’’, vertelde hij. Joop was maar al te blij dat John en zijn team hem kwamen helpen. ,,Echt waar, ik hoop dat je me helpt. Ik ben met alles blij. Dankjewel.”

Aan motivatie was bij Joop geen gebrek, bleek toen hij samen met John bedacht wat ze met de kamer naast de slaapkamer gingen doen, die nog vol lag met zijn elektraspullen. Toen John voorstelde de kamer om te toveren tot hobbykamer, was hij zo enthousiast dat hij besloot al zijn spullen weg te gooien en te stoppen met verzamelen. ,,Dus als jij nog een snoertje nodig hebt?” grapte hij. ,,Het enige wat ik van jou nodig heb, is deze positiviteit”, antwoordde John.

Toen Petra na een week haar nieuwe ‘paleisje’ mocht bekijken, kon ze haar tranen niet bedwingen. Ze vond het huis ‘meer dan prachtig’. Bij een later bezoekje van John bleek dat ook hun huwelijk erop vooruit was gegaan. ,,We hebben elkaar weer helemaal gevonden”, vertelde Petra. ,,We zijn gek op elkaar en hebben weer gesprekken.”

