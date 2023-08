Philip Freriks krijgt lesje yoga in De slimste mens: ‘Wat ik allemaal niet doe’

Hij staat normaal gesproken achter de desk in De slimste mens , maar dinsdagavond liet Philip Freriks (79) zich verleiden tot een lesje yoga in de studio. Kandidaat Ghislaine Plag daagde hem uit de ‘ downward facing dog ’ te doen, al liep dat niet helemaal zoals de presentator wilde. ,,Zullen we het maar voor gezien houden?” zei hij voor het oog van ruim 1,7 miljoen kijkers.

Presentatrice Ghislaine Plag maakte dinsdag haar entree in de populaire kennisquiz. In een van de rondes kwam het onderwerp yoga aan bod, waarna Freriks vooral nieuwsgierig was of Plag een beetje verstand heeft van de verschillende houdingen. ,,En weet jij dan de downward facing dog?” vroeg hij aan Plag. En of ze ervan wist.

Freriks verzocht haar de yogahouding uit te beelden, maar omdat ze een zendertje droeg - ‘beetje lastig’ - daagde Plag de presentator uit: wilde híj het niet even doen? ,,Als jij gaat staan, dan geef ik jou de instructies”, zei ze. Freriks twijfelde geen moment en kwam achter zijn desk vandaan. ,,Zeg het maar.”

Plag verzocht Freriks ‘op handen en voeten’ te gaan staan, maar in plaats daarvan ging hij op zijn knieën zitten. ,,Je knieën omhoog, Philip. Dus eigenlijk je billen omhoog”, instrueerde ze hem. Freriks stond op en liet zijn armen naar beneden bungelen. ,,O, zo?” vroeg hij Plag, die haar lach niet kon onderdrukken.

De presentator had al snel door dat het hem niet zou gaan lukken en stelde voor ‘het voor gezien te houden’, al dacht hij na het korte lesje wel te begrijpen hoe de yogahouding precies in zijn werk gaat. ,,Wat ik allemaal niet doe”, verzuchtte hij toen hij weer veilig achter zijn desk stond.

Kijkcijfers

De slimste mens was met 1.771.000 kijkers het best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal was goed voor 1.410.000 toeschouwers en We zijn er bijna!, dat op plek drie is geëindigd in de dagelijkse lijst van de Stichting KijkOnderzoek, trok 1.220.000 kijkers. Op het populaire RTL-datingprogramma B&B vol liefde stemden 915.000 kijkers af.

