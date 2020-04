Philip Freriks mist gesprekken met Maarten van Rossem

,,Het is altijd ontzettend gezellig met Maarten”, zei Philip zondag vanuit Corsica in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. ,,Wij hebben in de coulissen onze ‘tussendoorgesprekjes’. Dat mis ik nu op dit moment, zeker nu er zoveel actualiteit is.”



,,Wij nemen samen in onze kleedkamers de actualiteit door”, zo schetste Philip vervolgens. ,,We hebben het over Europa, de brexit. Dat zijn heel leuke en interessante gesprekken. Dat mis ik nu wel een beetje.”



Philip doet De Slimste Mens na vijftien reeksen nog altijd met ‘heel veel plezier’. ,,Met steeds meer eigenlijk!”, zei hij. ,,Je krijgt meer routine, je voelt je makkelijker op je plek.”