Pia Douwes keert na drie jaar terug in theater met musical en treedt in voetsporen Meryl Streep

Theatercoryfee Pia Douwes keert eind 2022 terug op het podium. De actrice, die dan ruim drie jaar niet in een grote voorstelling heeft gespeeld, krijgt een van de hoofdrollen in de Nederlandse versie van de musical The Prom . Dat heeft producent Hans Cornelissen vandaag bekendgemaakt.

Douwes treedt daarmee in de voetsporen van Meryl Streep, die de rol van vedette Dee Dee Allen in de succesvolle filmversie speelde. Nederland heeft een primeur: het is het eerste land buiten de VS waar de musical te zien zal zijn.

In The Prom wil een lesbisch meisje in het conservatieve Indiana niets liever dan met haar stiekeme vriendinnetje naar het grote eindfeest van school gaan. Als de media lucht krijgen van de zaak, besluit een groep aan lager wal geraakte acteurs uit New York het meisje te gaan helpen om hun eigen ingedutte carrières weer wat glans te geven. Dee Dee Allen is een van deze acteurs.

De voorstelling kreeg op Broadway zes Tony-nominaties. De musical werd recent ook bewerkt tot Netflix-film, met Streep, Nicole Kidman, James Corden en Kerry Washington in de hoofdrollen. The Prom is in het najaar van 2022 in de Nederlandse theaters te zien.

