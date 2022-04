Pia Douwes ontvangt na 35 jaar Oeuvre Musical Award

Douwes viert dit jaar haar 35-jarig theaterjubileum. Haar eerste rol in Nederland speelde zij in de musical Cats, in het buitenland debuteerde ze in Wenen in Little Shop of Horrors. Sindsdien heeft de actrice in meer dan vijftig producties in binnen- en buitenland gespeeld. Zij stond op het podium in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Rusland. Tot haar grootste producties behoorden hits als Elisabeth, Billy Elliot, Sunset Boulevard, Cabaret en Chicago.