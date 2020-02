Picard komt terug na zijn pensioen

update Anneke van Giersber­gen ‘geweerd uit kerk Zwolle om metalverle­den en tattoos’

18:02 Anneke van Giersbergen heeft een concert dat ze zou geven in de Dominicanenkerk in Zwolle onder druk van de parochie verplaatst naar het Academiehuis van de Grote Kerk Zwolle. De zangeres (46) schrijft bij een post op Instagram dat zij niet welkom meer is, tenzij ze aan ‘een aantal aanvullende voorwaarden’ zou voldoen.