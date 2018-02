Piek in website CIBG na #donoralarm van Zondag met Lubach

De hashtag #Donoralarm was rond 12.00 uur ook twee uur trending op Twitter. Eerder signaleerde het CIBG zondagavond, tijdens de uitzending van Zondag met Lubach, een verhoogde interesse in de website over donorregistratie.



Lubach suggereerde in de uitzending de sirene op de eerste maandag van de maand voortaan te gebruiken om mensen te helpen herinneren aan het feit dat zij moeten aangeven of zij orgaandonor willen zijn of niet. Dit zou het probleem oplossen dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra met haar nieuwe initiatiefwet probeert te ondervangen.