Pierre Bokma en Victor Löw in stuk over handelaren in 'big data' zoals Facebook

In #Niksteverbergen richt het gezelschap de pijlen op de handelaren in big data: de Facebooks, Apples, Googles en Übers van deze wereld. Deze bedrijven hebben een ongekende macht en voelen zich verheven boven elke wet, aldus de makers. ,,Het schrikbeeld van Orwells 1984 is nu de verontrustende realiteit", stellen zij. ,,Facebook ligt onder vuur omdat ze Cambridge Analytica een kijkje gunden in de profielen van 50 miljoen gebruikers, die zonder dat ze het wisten de meest gevoelige informatie over zichzelf prijsgaven. De Nederlandse overheid wil ons met de sleepwet nog nauwlettender en grootschaliger in de gaten kunnen houden. En ondertussen delen wij, de argeloze burgers, de meest persoonlijke informatie gewillig met de hele wereld", aldus De Verleiders.