Pierre Bokma gaat niet in op uitnodiging boze Arjen Lubach

Lubach (39) reageerde hiermee op kritiek die Bokma had geuit in een interview op het feit dat ‘iedereen met een leuke babbel’ tegenwoordig maar in het theater staat. Dit schoot Lubach, die al zeventien jaar op het podium staat, in het verkeerde keelgat. De cabaretier, presentator en theatermaker beschrijft in de open brief hoe hij ooit bij improvisatiegezelschap Op sterk water begon in kleine theaterzalen en hoe hem dat naar de televisie leidde, niet andersom.