Piet P maakte het weer niet moeilijker dan het was

Ik heb me afgelopen jaren wel eens afgevraagd wat er zou zijn gebeurd als John de Mol Piet Paulusma in 2019 niet had ontslagen bij SBS 6. Maar als hij hem juist een erebaantje had aangeboden als speciaal adviseur, naast zijn werk als weerman natuurlijk. Hoe zou het dan zijn gelopen met SBS 6? Reële kans dat het in korte tijd de succesvolste commerciële zender van Nederland was geworden. Want niemand die de gewone Nederlander zo goed begreep als Piet. Omdat hij het zelf was en altijd is gebleven.