‘Piet’ Pauline zorgt voor verwarring en Maxime showt nieuwe look

Dit zijn de meest gestreamde artiesten en nummers op Spotify in Nederland

1 december Het jaar zit er bijna op en dat betekent dat de balans kan worden opgemaakt. Ook op muzikaal gebied. Uit het jaarlijkse overzicht van Spotify Wrapped blijkt dat Snelle de meest beluisterde artiest in Nederland is en dat we massaal naar Blinding Lights van The Weeknd luisterden. Dit zijn de meest gestreamde nummers, artiesten, playlists en podcasts in Nederland van 2020.