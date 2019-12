Piet Paulusma aan de slag als weerman voor NPO 1

Update Jeroen Pauw stopt met talkshow op late avond

14:23 Jeroen Pauw blijft bij de publieke omroep, maar keert volgend jaar niet terug met zijn late night-talkshow op NPO 1. Pauw wil zich concentreren op het maken van andere programma’s. Wel draait hij later in 2020 mee in de carrousel van wisselende presentatoren in de nieuwe talkshow op NPO 1, die Op1 gaat heten.