Piet Paulusma neemt op 30 december afscheid

Edwin Evers: Qmusic had Mattie en Wietze bij elkaar moeten houden

11:49 Edwin Evers vindt het ‘ontzettend dom’ dat Qmusic dj's Mattie Valk en Wietze de Jager niet bij elkaar heeft kunnen houden. Volgens de voormalig ochtendjock had het duo nog veel meer potentie, zelfs om het grootste radioprogramma in de ochtend te worden. Dat zegt de dj in de podcast 100 Jaar Radio van NPO Radio 5-dj Bert Kranenbarg.