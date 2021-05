Pink herschreef testament na coronabesmetting: ‘Ik was er zo erg aan toe’

Toen Pink en haar zoon Jameson aan het begin van de coronapandemie besmet raakten met het virus, vreesde de zangeres het ergste. ,,Ik was er zo erg aan toe, dat ik echt het gevoel had dat dit weleens mijn dood kon zijn’’, vertelt ze openhartig aan radiopresentator Mark Wright. ,,Het was een vreselijke tijd, omdat er als ouder direct dingen door je hoofd spoken als ‘wat laat ik ze na, wat wil ik nog tegen ze zeggen?”



Eerder had de zangeres, die lijdt aan astma, bij Ellen DeGeneres al verteld over de heftige tijd in het ziekenhuis. ,,Ik werd midden in de nacht wakker en kon geen adem meer halen. Ik had voor het eerst in dertig jaar weer een vernevelaar nodig. Toen begon ik echt bang te worden.’’