Pippa Middleton onthult naam van pasgeboren zoontje

‘Queen sprak prins Harry aan op divagedrag Meghan Markle’

17:44 Het was een sprookjeshuwelijk, maar achter de schermen liep het soms moeizaam. Nog voor de bruiloft plaatsvond, voelde de vorstin zich genoodzaakt prins Harry aan te spreken op het ‘divagedrag’ van Meghan Markle. De buitengewone interventie van Queen Elizabeth kwam na gespannen onderhandelingen over welke tiara Meghan kon dragen. Althans, dat staat in een onthullend nieuw boek over het huwelijk.