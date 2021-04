Pixar-regisseur Pete Docter vestigt record met derde Oscar

Het was de elfde keer dat Pixar de prijs won, sinds de categorie in 2002 in het leven werd geroepen. Soul gaat over een muziekleraar (stem van Jamie Foxx) die ervan droomt om jazzmuzikant te worden. Vlak voor hij zijn eerste grote optreden heeft krijgt hij een ongeluk waardoor zijn ziel wordt gescheiden van zijn lichaam. Hij komt in een tussenwereld terecht, en moet terug zien te keren naar aarde voor het te laat is.