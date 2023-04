‘Plagiaat’-single André Hazes gaat donderdag in première bij Frank Dane

De afgelopen dagen ontstond er flink wat controverse rond een kort fragment dat Hazes op Instagram deelde van het nieuwe nummer. De overeenkomsten met het nummer Fire van Gavin DeGraw waren daarin duidelijk te horen en de makers werd zelfs plagiaat verweten. Het management van Hazes was niet bereikbaar voor vragen hierover.



In het gesprek met Frank Dane grapt Hazes zelf nog wel over de plagiaat-rel. De zanger haalde afgelopen week al zijn foto’s van Instagram. Ook ontvolgde hij iedereen. De zanger zei tegen Frank Dane dat hij dit alleen maar deed omdat ‘Instagram best een rommeltje was’. ,,Ik zat met mijn zoon te scrollen en achter elke foto zat een herinnering en niet altijd even fijn. Daarom wilde ik graag met een schone lei beginnen.’’



,,Ik ga één iemand volgen dat is die Gavin DeGraw. Ik moet op de hoogte van hem blijven, toch?", zegt hij lachend tegen Dane. Die daarop aangeeft dat hij eigenlijk donderdag Fire wilde instarten in plaats van de nieuwe Hazes-single. ,,Dat soort shit kan je juist bij mij doen", reageert Hazes sportief.