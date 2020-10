Plagiaatzaak Ed Sheeran uitgesteld vanwege coronacrisis

De Britse zanger werd in 2017 aangeklaagd omdat het nummer te veel zou lijken op Marvin Gayes nummer Let's Get It On (1973). De rechtszaak is aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, die het nummer samen met Gaye schreef. Volgens hen zijn er ‘substantiële overeenkomsten’ tussen beide liedjes. Sheeran probeerde de zaak eerder tevergeefs te laten verwerpen.

Niet de eerste plagiaatzaak

De zanger is vaker beticht van jatwerk. Zo schikte hij eerder een zaak rond zijn nummer Photograph en kwam hij onder vuur te liggen omdat zijn liedje Shape Of You veel overeenkomsten zou vertonen met No Scrubs, de jaren 90-hit van TLC. Sheeran koos er toen voor de drie muzikanten achter No Scrubs officieel te erkennen als medecomponisten van Shape Of You.