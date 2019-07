Plan minister is slikken en schrikken voor regionale omroepen

Niemand in Hilversum die het hardop durft uit te spreken, maar op anonieme titel hoor je het geregeld: regionale omroepen leveren journalistiek op amateurniveau, de technische verzorging is houtje-touwtje en niemand die er naar kijkt. ‘En die maken over een paar jaar de dienst uit op NPO 3, nu nog de belangrijke jongerenzender van het publieke bestel?’



Het maakt dit plan van mediaminister Arie Slob (waar de Tweede en Eerste Kamer zich nog over moeten buigen) een van de meest omstreden punten uit zijn onlangs verschenen toekomstvisie op de NPO. Het derde net moet daadwerkelijk NPO Regio gaan heten.



,,Onbekend maakt helaas onbemind’’, zegt Gerard Schuiteman, voorzitter van de overkoepelende Regionale Publieke Omroep (RPO). Ook hij merkt dat er met ‘enig dedain’ over wordt gesproken. ,,Vooral door mensen die het nooit zien. De kijkers waarderen ons zeer. We krijgen nu de kans onze relevantie enorm te vergroten. Bij KPN zitten we op de kabel ergens in de 500 en bij Ziggo in de 30. Op het derde net zijn we ineens veel beter vindbaar.’’



Volgens de Stichting Kijkonderzoek hadden de dertien regionale omroepen dagelijks een marktaandeel van 1,2 procent (en gemiddeld 24.000 kijkers). De RPO kijkt liever naar bereikcijfers van metingbureau Motivaction. Die laten zien dat in 2018 de omroepen per week gezamenlijk 43 procent van tv-kijkend Nederland bereikten.