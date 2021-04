Platenlabel Top Notch breekt met rapper Ronnie Flex

Flex plaatste in de nacht van woensdag op donderdag een aantal berichten op Twitter. Later verwijderde de rapper deze teksten weer. Hij schreef: ‘Dat jullie mij hebben laten gaan is een schande voor nl muziek.. ik hou met heel mijn hart van hip hop en de cultuur, ik heb jullie hits gegeven. Ik heb andere artiesten van jullie hits gegeven. Ik heb jullie alles gegeven wat ik heb... het is een pure schande, dat meen ik echt.’

Gekwetst

De rapper vervolgde: ‘Ik heb meer gegeven dan dat ik kan geven en ik ben betaald met finessings.’ Dit is een urban woord voor het bespelen van iemand. ‘Tis een schande, ik zou geen artiest dit aandoen. Ik ben altijd eerlijk en oprecht ik verdien dit niet.’ Flex stelt zich ‘pijnlijk en diep gekwetst’ te voelen. “Nu moet ik het zelf doen en ik ga het doen ook. Ik heb alles gegeven altijd om misbruik van me te laten maken.. tis niet eerlijk. Noem een beter nl album dan Rémi.”’ Het album Rémi uit 2017 was een van de grote successen van Flex.

Het is de tweede keer in een maand tijd dat Top Notch een artiest laat vallen. Eind maart liet het platenlabel weten per direct de samenwerking met de in opspraak geraakte Bilal Wahib te staken.

Bedrogen

Rapper Ronnie Flex besloot zijn contract met platenlabel Top Notch niet te verlengen omdat hij zich bedrogen voelde. Dat laat zijn woordvoerder aan het ANP weten in reactie op het nieuws dat de twee partijen al enige tijd niet meer samenwerken.

Flex tekende op zijn negentiende een contract bij de maatschappij zonder veel kennis van zaken en zonder advies van een zakelijk vertegenwoordiger. ,,Top Notch voelde voor hem als een familie, hij had een heel hechte band met het bedrijf”, aldus zijn woordvoerder.

Na een aantal jaar ontdekte Flex pas wat de financiële consequenties waren van het contract dat hij had getekend. ,,Hij voelde zich bedrogen en diep gekwetst. Voor zijn gevoel heeft hij acht jaar lang niets verdiend voor zijn harde werken”, stelt zijn manager.

Het management van Ronnie Flex stelde in een eerdere reactie dat de samenwerking al eerder is stopgezet. Het feit dat de samenwerking werd beëindigd is toentertijd niet gecommuniceerd, volgens SPEC. Ronnie Flex stond vandaag nog wel op de website van Top Notch. Bilal Wahib, waarmee Top Notch een maand geleden brak, is wel van de website gehaald.

