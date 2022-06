Plezier klinkt door in vakwerk van Kooymans en Carillo

George Kooymans (74) en Frank Carillo (71) zijn oude vrienden, afkomstig uit andere werelddelen. Muzikaal passen ze goed bij elkaar, bewezen ze in 2010 met hun album On Location. Nu alles anders is geworden - de covid-pandemie, de ALS-diagnose van Kooymans - is er de opvolger, Mirage. Wat niet veranderd is: hun vakmanschap. Opnieuw leveren de in België woonachtige Hagenaar Kooymans en de Amerikaan Carillo goed werk af.