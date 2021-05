Plottwist: zilverschat De Verraders niet door twee maar tóch drie kandidaten gedeeld

SPOILERALERT - Wil je niet weten wie de winnaar is? Lees dan niet verder.

Opperverrader Samantha

Dat de Haagse zangeres Samantha Steenwijk nog eens vergeleken zou worden met Don Corleone, de nietsontziende maffiabaas uit The Godfather, had ze zelf ook niet verwacht. Maar, proest ze uit: ,,Stiekem heb ik mezelf zo wel gevoeld, de afgelopen dagen. Wat erg!”



Samantha, Samantha, wat speelde zij het spel als een ware verrader. Ze lapte haar bondgenoten in het kasteeltorentje - Kees Boot en Holly Mae Brood - er genadeloos bij en wist elke verdenking van haarzelf af te nemen. Hoe precies, weet ze zelf ook niet. Uit onderzoek van een leugenexpert aan de Erasmus Universiteit blijkt dat goede leugenaars vaak ook goede sprekers zijn. En dat gold zeker voor Samantha. Waar Holly plots ‘soep in haar hoofd’ had wanneer haar een onverwachte vraag werd gesteld, had de opperverrader al een antwoord paraat.

De zangeres speelde het spel strategisch. Ze sloot vanaf het begin een verbond met Chatilla van Grinsven, Loiza Lamers en Francis van Broekhuizen, die elkaar plechtig beloofden (‘pinky promise’) dat ze koste wat kost elkaar zouden beschermen. Dat vertrouwen was zo groot dat de drie niet doorhadden dat ‘hun Haagse vriendin’ Samantha in het geniep overstapte naar het kamp van de verraders. ,,Ik vind Samantha zó leuk. Zij is mijn blinde vlek geweest,” treurde Francis op de laatste dag. Ze moest vertrekken, nadat Loek Peters al was ‘vermoord’.

De zilverschat

Vanavond zette Samantha eindelijk haar masker af . De grote vraag: zou ze het gokken om de zilverschat zelf te houden of zou ze de prijs delen? Het werd, nadat ze zich bekend moest maken als verrader, het laatste. Tot grote opluchting van Chatilla. De buit zou worden gedeeld, maar niet door twee kandidaten, zo onthult Samantha aan deze site. ,,Na de finale keken Chatilla en ik elkaar aan. We voelden ons mega rot. We waren samen met Loiza in de finale beland en hadden haar laten zitten. We gaan de schat dus met haar delen.”

De zilverberg is aan het einde van de bloedstollende finaledag opgelopen naar liefst 22 kilo. De programmamakers gaan er verder niet op in, maar hoeveel is dat eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve er een mooi lego-stapeltje van bouwen? Nou, best veel, blijkt uit navraag bij goudsmid Ab Rikkoert uit Schoonhoven. Eén kilo zilver is 650 euro waard, de hele buit 14.300 euro. De hele handel omsmelten en daar een nieuwe sieradencollectie van laten maken, kan niet zomaar. ,,Je moet het zilver mengen met een hard metaal als koper, zodat het zijn vorm niet verliest. Maak je een ring van alleen zilver, dan blijft-ie niet rond,” legt Rikkoert uit. Uit één zilverklomp kun je overigens al tweehonderd ringen halen. ,,De winnaar kan er ook een zilveren beeld van laten gieten.” Rikkoert heeft trouwens nog nooit meegemaakt dat een klant 22 zilverstaven wil laten omsmelten. Af en toe staat er iemand in de winkel met een klompje goud. En dat is overigens een stuk lucratiever. Rikkoert: ,,Eén kilo goud is al snel 45.000 euro waard. Misschien leuk voor de volgende editie.”

De spelregels

Een nieuw programma: dus onbekend. RTL durfde het aan om de Verraders ‘gewoon’ zaterdagavond te programmeren. Dat lef werd beloond, ook al waren de regels nooit helemaal duidelijk. Een beetje Weerwolven van Wakkerdam, een vleugje Wie is de Mol?, gekonkel als in Expeditie Robinson. Met een presentator Tijl Beckand die ook lange tijd niet wist waar hij begon, maar zich uitstekend van zijn taak kweet. Want hoe werkt het spel eigenlijk? Dat werd gaandeweg duidelijk in de acht afleveringen. Je zag de kandidaten zelfs af en toe een wenkbrauw optrekken: wat nu weer? Was het niet een tíkkie merkwaardig dat gedurende de reeks allerlei konijnen uit hoge hoed kwamen? Dat Verraders Getrouwen konden overhalen? Dat dat maar eemaal gebeurde. Kon het wel of niet een tweede keer? En de schilden? Wanneer waren die nou te verdienen? En waarom moest de laatste verrader bekend worden vóórdat de twee finalisten hun laatste besluit hadden genomen?

Uiteindelijk kreeg het spel kreeg niet één winnaar, maar twee. En achter de schermen zelfs drie. In de sport ondenkbaar. En misschien is dat in reeks twee anders, want stel dat Chatilla of Samantha tóch voor verraad had gekozen en de ander niet? Dan was er wel één winnaar geweest. Zat vragen en regels, maar de kijkers maalden er niet om: zij keken massaal. En voor de critici: de spelregels voor een volgende editie zijn wél bekend.

Missies

Natuurlijk worden de missies bij de Verraders vergeleken met de opdrachten in Wie is de Mol? Al was het alleen maar omdat de producent van beide programma’s hetzelfde is, namelijk IDTV. Op het oog zijn er ook veel overeenkomsten: fysieke uitdagingen, races tegen de klok, met lasers, portofoon, puzzels, vaak tegen een fraai decor. Toch waren de opdrachten in de Verraders een verademing. Op een paar saaie na (de trap, de puzzeltocht), waren de meeste behalve gevarieerd (de doodskist, de kabelbaan, de grot) ook makkelijk te volgen. Bovendien hoeft de kijker, zoals bij Wie is de Mol?, ook niet heel erg op zoek naar degene (de Mol) die de boel bedriegt, iets wat toch nauwelijks te doen is.

Francis

Francis van Broekhuizen was het die Samantha als verrader doorhad. Te laat. De Haagse zangeres had al een te grote invloed op de Getrouwen. Daardoor maakte Francis een vervelende laatste aflevering mee. Een beetje zoals ze zich op de lagere school ook had gevoeld: niet geliefd. En laat juist het tegenovergestelde gebeurd zijn bij de operazangeres. Francis was dé smaakmaker van De Verraders. Recht voor d’r raap, met zelfspot en vreselijk grappig. Groots was haar afscheid, zingend uit het kasteel. Francis kan niet stuk.

