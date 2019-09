Podcast Ruud de Wild wordt mogelijk een tv-programma

,,Dat zijn we aan het testen”, vertelt Ruud, die vorig jaar april voor het eerst te horen was met zijn interviewpodcast. Of het programma daadwerkelijk op de buis komt, moet nog blijken. ,,Volgens mij mocht ik eigenlijk niets zeggen.”



Een woordvoerder van de omroep bevestigt dat er inderdaad ‘iets in ontwikkeling is’, maar dat het nog onzeker is of de serie er komt. Verdere details over het format wilde ze niet geven.



In 30 Minuten Rauw vraagt Ruud wekelijks een bekende Nederlander een halfuur het hemd van het lijf. Eerder dit jaar won hij de Dutch Podcast Award in de categorie Kunst, Cultuur & Muziek.