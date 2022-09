Podcastbedrijf Podimo haalt bijna 59 miljoen euro op

De Deense abonnementsdienst voor podcasts Podimo heeft 58,6 miljoen euro aan nieuwe investeringen opgehaald. Het bedrijf hoopt met het geld verder te kunnen uitbreiden op de snel gegroeide markt voor podcasts, onder andere door in nieuwe programma’s te investeren. Podimo kocht eerder dit jaar Dag en Nacht Media, de grootste podcastuitgever van Nederland.

Podimo maakte niet direct bekend hoeveel het bedrijf waard is na de kapitaalinjectie. Durfinvesteerders 83North, Highland Europe en Saban Ventures staken het meeste geld in de in 2019 opgerichte podcastdienst.

Podimo werkt volgens een Netflix-model. Luisteraars betalen maandelijks een vast bedrag om onbeperkt podcasts en audioboeken te luisteren. Het bedrijf zegt dat het aantal abonnees in een jaar tijd is vervijfvoudigd, zonder absolute aantallen te noemen. Het personeelsbestand is sinds 2021 verdubbeld.

Met de overname van Dag en Nacht Media verhuisden veel bekende podcasts naar Podimo. Het gaat onder andere om Man Man Man, Mr. Big, Jong Beleggen, Alle Geschiedenis Ooit, De Rode Lantaarn, Een Podcast over Media, De Vierkante Ogen Show en Televisië.

