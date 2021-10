Politie: Baldwin kreeg wapen van assistent-regisseur, wist niet dat het echte kogels bevatte

Acteur Alec Baldwin, die donderdag per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot tijdens opnamen voor de film ‘Rust’, kreeg het wapen uit handen van een assistent-regisseur die hem zei dat het wapen veilig was voor gebruik. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten op basis van het eerste politieonderzoek die vrijdag zijn vrijgegeven.

,,Een koud wapen”, vertelde assistent-regisseur Dave Halls tegen Baldwin toen hij hem het wapen gaf, zo staat in een huiszoekingsbevel dat is uitgevaardigd in Santa Fe, waar het tragische incident zich afspeelde. ‘Koud’ is jargon voor een wapen zonder munitie.

Het wapen was echter wel degelijk geladen met echte kogels. Toen Baldwin donderdag op de set het wapen afvuurde, raakte hij Halyna Hutchins in de borst. Ze werd per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek aan haar verwondingen. Regisseur Joel Souza, die achter Hutchins stond, werd geraakt in de schouder. Hij heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Bloedvlekken op kostuum

Met het huiszoekingsbevel konden onderzoekers vrijdag de Bonanza Creek Ranch, de boerderij even buiten Santa Fe waar het drama zich afspeelde, doorzoeken. Ze zochten onder meer het kostuum van Baldwin voor de western Rust als bewijsmateriaal. Daarop zouden mogelijk bloedvlekken zitten. Ook zochten ze het wapen waarmee is geschoten, munitie en beelden die er eventueel van de gebeurtenis zijn gemaakt. Baldwin vuurde het wapen af tijdens een repetitie, het is niet zeker of die ook is opgenomen.

Het wapen was een van de drie die de wapensmid van de film, Hannah Gutierrez, op een karretje had klaargezet, blijkt uit de gerechtelijke documenten. Volgens een van de politieonderzoekers pakte assistent-regisseur Halls het bewuste wapen uit het karretje en gaf het aan Baldwin, niet wetend dat het geladen was met echte kogels. Het is onduidelijk hoeveel kogels er zijn afgevuurd.

Enkele dagen voordat Baldwin het dodelijke schot loste, waren er ook al problemen met een wapen tijdens de opnames, schrijven de LA Times en showbizz-site Deadline. Baldwin’s stunt stand-in zou afgelopen zaterdag twee schoten hebben gelost met het wapen waarvan hem eveneens verteld was dat geen munitie bevatte. Zeker zes leden van de cameracrew verlieten de filmset enkele uren voor het fatale incident. Ze hadden geklaagd over de slechte arbeidsomstandigheden.

