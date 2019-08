Politie krijgt diverse meldingen van wietplantage op terrein Utopia en grijpt in

De beelden dat de wietplanten in beslag werden genomen, waren gisteren te zien in Utopia. Daarop volgden flink wat kritiek en vragen, onder meer over waarom de politie hun kostbare tijd daaraan besteedt. Daarop werd besloten op Facebook een uitleg te geven. ‘Zelfs het kweken van drie hennepplanten is verboden’, stelt de politie.



Toch geven ze aan dat de controle op het kweken van kleine hoeveelheden planten geen prioriteit heeft en in principe gedoogd wordt. ‘Maar wanneer er meldingen worden gedaan door mensen die hier last van hebben of er aanstoot aan nemen, dan moet de politie hierop acteren.’



De politie kreeg volgens eigen zeggen meerdere meldingen over het kweken van planten op het terrein van Utopia. ‘Daarop is besloten om de planten in beslag te nemen. Dit is geen uitzonderlijke situatie. Voor een deelnemer aan een televisieprogramma gelden dezelfde regels als voor ieder ander.’