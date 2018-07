Politie Las Vegas onderzoekt moord Tupac weer

,,Mensen zitten al twintig jaar achter me aan om deze zaak. Ik treed hier nu mee naar buiten omdat ik kanker heb en niets meer te verliezen. Nu geef ik alleen nog om de waarheid", aldus de crimineel in het programma, dat eerder dit jaar werd uitgezonden in de VS.

Arrestbevel

Vanwege aanhoudende geruchten dat er iemand is gearresteerd na de uitspraken van Keffe D, kwam de politie van Las Vegas gisteren met een statement. ,,We zijn ervan op de hoogte dat er verklaringen over de zaak Tupac zijn afgegeven in een interview", aldus een woordvoerder tegenover het lokale tv-station Fox 5 Vegas. ,,Als gevolg daarvan hebben we de afgelopen maanden opnieuw gekeken naar de zaak in z'n geheel. Berichten dat er daardoor een arrestbevel is uitgegaan, kloppen niet. Dit blijft een open moordzaak."