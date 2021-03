Politie onderzoekt verkrachting en seksueel misbruik door acteur Armie Hammer

Een vrouw genaamd Effie vertelde eerder tijdens een persconferentie hoe de Call Me By Your Name-acteur haar in 2017 ruim vier uur ‘gewelddadig’ zou hebben verkracht en ‘herhaaldelijk haar hoofd tegen de muur’ zou hebben gesmeten. ,,Hij werd steeds gewelddadiger, ik dacht dat hij me zou doden”, zei de 24-jarige vrouw in tranen.