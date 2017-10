Politie onderzoekt Weinstein, nog meer Hollywoodsterren doen hun verhaal

Via een woordvoerder laat Weinstein weten ‘niet te kunnen reageren op anonieme aanklachten’. De aanklacht bij de politie komt volgens Amerikaanse media van een Italiaanse actrice die in een hotel verkracht zou zijn door de producent. Eerder zei Weinstein al dat hij ‘nooit seks heeft gehad zonder wederzijdse instemming’. De afgelopen weken hebben tal van vrouwen gezegd door Weinstein lastig te zijn gevallen en in enkele gevallen zelfs verkracht.



Oscar-winnares Nyong'o schrijft in een opiniestuk in The New York Times dat ze als toneelschoolstudent in 2011 bij Weinstein thuis werd uitgenodigd. Hij wilde haar masseren en zijn broek uittrekken, maar na zich verzet te hebben vertrok ze. De actrice schrijft dat ze naar buiten komt met haar verklaring om de ‘samenzwering van stilzwijgen’ te doorbreken.