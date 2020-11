Politie vindt wapens bij jongeren uit NTR-programma Danny op straat

Agenten vonden geen messen, wel werd een aantal slagwapens in beslag genomen. Eén van de jongeren die in het programma te zien was, was al voor de uitzending aangehouden voor het overtreden van de voorwaarden in afwachting van een rechtszaak, waarin hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident. Hij verblijft momenteel in een jeugdgevangenis.