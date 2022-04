Politieagenten getuigen in proces tussen Johnny Depp en Amber Heard: ‘Geen signalen van huiselijk geweld’

Het megaproces tussen Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) is ondertussen al aan z’n tiende dag bezig. Woensdag kwamen er verschillende politieagenten aan het woord in de rechtbank. Zij getuigen over een ruzie tussen het voormalige acteurskoppel die plaatsvond in mei 2016.

Politieagenten William Gatlin en Tyler Hadden werden ondervraagd door de advocaten van zowel Johnny Depp als Amber Heard. De twee werden in mei 2016 opgeroepen na een ruzie tussen het voormalige acteurskoppel. Kort na het incident gingen Depp en Heard uit elkaar. Volgens Hadden had de Aquaman-actrice geen zichtbare verwondingen. Wel kon hij aan haar gezicht zien dat ze gehuild had. Tijdens zijn getuigenis maakte de agent duidelijk dat hij niet wist dat het om een ruzie tussen Depp en Heard ging. ,,Ik had geen idee wie ze was”, klonk het in de rechtbank. Ook in de woning zelf was er volgens de agent geen sprake van schade. Er lag nergens gebroken glas. Daarnaast waren er nergens wijnvlekken op te merken.

Geen zichtbare verwondingen

Zijn collega William Gatlin, die in mei 2016 ook dienst had, vertelt eenzelfde verhaal. Volgens de agent waren er geen signalen van huiselijk geweld. Heard heeft hem op de avond in kwestie ook geen bewijsmateriaal, zoals schade aan de woning, laten zien. Ook verklaart hij dat hij geen verwondingen gezien heeft. Naar eigen zeggen ‘weigerde de actrice een statement te geven’. Tijdens zijn getuigenis maakte Gatlin nog duidelijk dat hij niet wist wie precies de hulpdiensten gebeld had.



De derde getuige die aan bod kwam was Alejandro Romero. Hij werkte in het appartementencomplex waar Depp en Heard samenwoonden. Volgens Romero was de actrice steeds ‘heel vriendelijk’ en had ze ‘vaak een lach op haar gezicht’. Depp omschrijft hij als ‘een redelijk rustig persoon’. Op de avond van het incident zag de acteur er volgens Romero wel ‘gefrustreerd’ uit.

Quote Iedereen heeft zijn eigen problemen, maar ik wil hier niets mee te maken hebben Alejandro Romero

Al heeft hij dat pas later op camerabeelden opgemerkt. Op de avond in kwestie was Romero niet aan het werk. Dat hij werd opgeroepen als getuige zint hem duidelijk niet. ,,Ik ben moe en heb geen zin in deze rechtszaak”, zegt hij op een gegeven moment. ,,Iedereen heeft zijn eigen problemen, maar ik wil hier niets mee te maken hebben.” Ondanks zijn protest moet Romero nog wel enkele vragen beantwoorden. Het juridische team van Depp vraagt hem bijvoorbeeld of hij na het incident bepaalde verwondingen heeft opgemerkt bij Heard. Hij geeft aan dat dat niet het geval was en dat hij geen zwelling heeft gezien.

Depp beschuldigt in het proces, dat momenteel in de VS wordt gevoerd, zijn ex-vrouw van het afleggen van valse verklaringen in een opiniestuk over huiselijk geweld dat in 2018 door The Washington Post is gepubliceerd. Heard verklaarde daarin dat ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar.

Pirates of the Caribbean

Depp stelt dat hij vier dagen na het verschijnen van het opiniestuk van productiebedrijf Walt Disney Pictures te horen kreeg dat hij niet langer de rol van Jack Sparrow zou vertolken in de Pirates of the Caribbean- reeks.



Waarom die beslissing werd genomen, is niet bekendgemaakt. ,,Maar ik denk dat het te maken heeft met de beschuldigingen die Amber heeft geuit”, verklaarde zijn voormalig manager Christian Carino woensdag in een vooraf opgenomen videoboodschap tijdens het proces. Dat is een gebruikelijke manier van werken in de sector, zo stelt hij, en kon hij afleiden uit gesprekken met collega’s en hooggeplaatste mensen bij de filmstudio. ,,Mijn mening is dat Ambers beschuldigingen de meest dramatische impact hadden op zijn reputatie.”



Carino, die ook toegeeft dat producer Jerry Bruckheimer nooit letterlijk gezegd heeft dat de beschuldigingen aan de basis van Depps ontslag lagen, heeft in het verleden zowel Depp als Heard vertegenwoordigd.

