Pommelien Thijs is na 2,5 jaar weer terug in Nederland, maar inmiddels dé ster van België

Pommelien Thijs is door een duet met Meau na een kleine 2,5 jaar weer terug op Nederlandse bodem. De 22-jarige Vlaamse zangeres groeide ondertussen in eigen land uit tot de grootste popsensatie van het moment. Ze scoorde meerdere nummer 1-hits, reeg de prijzen aaneen, knalde met haar eerste album op 1 binnen in de hitlijsten en speelt ondertussen een hoofdrol in een serie die binnenkort op Netflix verschijnt.

Ze was in 2020 nog maar 19 jaar toen Jaap Reesema Pommelien Thijs vroeg voor een duet. Hij raakte onder de indruk van haar stem en daar stond hij niet alleen in. Hun nummer Nu wij niet meer praten werd één van de grootste hits van dat jaar en belandde in zowel België als Nederland op de nummer 1-positie. In de Top 40 ging alleen Geike Arnaert haar voor als Vlaamse zangeres die op de hoogste positie in die hitlijst stond. Zij deed dat samen met Bløf met het nummer Zoutelande.



Maar na dat grote succes werd het in Nederland wat stiller rond de zangeres. Ze was nog te horen op het nummer Tranen van Kris Kros Amsterdam, maar op muzikaal vlak raakte Nederland Thijs twee jaar kwijt.

#LikeMe

En juist in die twee jaar gebeurde er in België enorm veel rond het zangtalent. Mede door de Ketnet-serie #LikeMe - die ook op Videoland te zien is - steeg haar populariteit bij de zuiderburen tot grote hoogte. De jeugdreeks was zelfs zo populair dat ondanks dat #LikeMe in de middag werd uitgezonden, de serie geregeld in de hogere regionen van de kijkcijferlijst terug was te vinden. De serie is vergelijkbaar met het Amerikaanse Glee. Thijs coverde in de serie samen met haar collega's honderden populaire Nederlandstalige nummers.



Maar tussen de opnames werkte ze ook aan een succesvolle solocarrière. Haar nummer Ongewoon bracht flink wat teweeg in België. Ze behaalde dubbel platina en stond elf weken op de hoogste positie in de Vlaamse Ultratop 30. Bij de belangrijkste muziekprijzen in België in 2022 werd de single uitgeroepen tot ‘hit van het jaar’, Thijs als ‘vrouwelijke artiest van het jaar’ en als ‘doorbraak van het jaar’. Die laatste twee prijzen heeft ze ook te danken aan andere succesvolle singles als Wat een idee en Zilver.

Netflix-serie Knokke off

Als actrice maakt ze ook serieuze stappen. Na vier seizoenen werd een punt gezet achter de jeugdreeks #LikeMe. Ze laat de brave rol van Caro achter zich en stapt in de veel ruigere serie Knokke off (met ook Anna Drijver en Jasmine Sendar), die later dit jaar op Netflix te zien zal zijn. De reeks staat bol van drank, seks en drugs en Thijs speelt de rol van een rijkeluismeisje dat kampt met een bipolaire stoornis. Heel ander werk dus.

Muzikaal gezien leverde ze eind juni met Per ongeluk ook een succesvol album af. In België knalde het meteen op de eerste plek binnen in de albumlijst en opvallend genoeg heeft ze in Nederland ook al de achttiende plek te pakken. Haar optredens zijn in heel België uitverkocht en ze maakt creatief gezien indruk. Veel van haar outfits maakt ze zelf. Zo maakte ze bijvoorbeeld een topje van de lipjes van verzamelde blikjes. Het kan niet gek genoeg voor haar.

Duet met Meau

In Nederland keert Thijs dus nu terug. Donderdag zal ze bij Renze een duet van haar album laten horen. Samen met Meau zingt ze Droom het donker weg. En dat ze weer een samenwerking zou doen met een noorderbuur, kondigde ze eigenlijk al in 2021 aan. Toen zei ze: ,,Ik hou er echt van hoe die verschillende accenten, Vlaams en Nederlands, met elkaar mengen. Het klinkt heel warm en fris tegelijk. Een topcombinatie als je ’t mij vraagt.”

Nu is de grote vraag of na de verovering van België, Thijs ook aan een veroveringstocht begint in Nederland. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

