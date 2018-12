Poolse film Cold War grote winnaar bij Europese Oscars

De Poolse zwart-wit-film Cold War , over een liefdeskoppel dat decennialang wordt gevolgd tijdens de turbulente Poolse geschiedenis sinds de jaren 50, is vanavond in het Spaanse Sevilla de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Europese Oscars.

Volledig scherm Filmposter van Cold War © PR De film van regisseur Pawel Pawlikowski (61), die het verhaal baseerde op het leven van zijn ouders, werd vijf maal bekroond met de prijzen voor Beste Film, Beste Regisseur, Beste Actrice, Beste Scenario en Beste Montage.



Vier maal moest Pawlikowski, die in 2014 drie keer een Europese Oscar won voor het drama Ida (ook een zwart-wit-productie), op het podium komen om een van de vijf onderscheidingen in ontvangst te nemen. Zijn hoofdrolspeelster Joanna Kulig verbleef hoogzwanger in Hollywood en mocht niet naar Sevilla vliegen.



Lukas Dhont, maker van de Belgisch-Nederlandse coproductie Girl, werd door de filmpers uitgeroepen tot het grootste filmtalent van Europa.



De uitreiking werd zoals gebruikelijk gekenmerkt door een Babylonische spraakverwarring, waarbij vooral de Engelse taal het moest ontgelden als de Spaanse presentatoren aan het woord kwamen. Ook de humor van sommige presentatoren had vaak een tenenkrommend karakter. In dat opzicht zal de uitreiking nooit kunnen tippen aan de Oscarceremonie die jaarlijks in Hollywood plaatsvindt.



Toespraken

In de toespraken werd vaak verwezen naar de huidige chaotische situatie in Europa. Acteur Ralph Fiennes (bekend van Schindler’s List en The English Patient en als M in de recente James Bond-films), een fel tegenstander van Brexit, noemde het onderwerp in een interview voor de uitreiking met het AD als een ‘open zenuw’. ,,Maar Shakespeare had het allemaal al voorzien. Hij schreef in zijn stukken al over populistische leiders die mensen tegen elkaar uitspelen.’’

Op het podium zei Fiennes na de ontvangst van zijn oeuvre-award in verreweg de meest indrukwekkende toespraak van de avond: ,,Kan ik zowel Engels en Europeaan zijn? Ja, dat voel ik diep in mijn hart. Het debat in mijn land maakt mij depressief. En de enge manipulatie van sociale media maakt alles er niet beter op. Onze films kunnen daar hopelijk verbetering in brengen.’’

Robby Müller

Opvallend was dat in tegenstelling tot voorgaande jaren de Europese Film Academy tijdens de ceremonie geen plaats vond om de overledenen uit de Europese filmgemeenschap te eren. Onder hen waren toch gerenommeerde regisseurs als Bernardo Bertolucci, Nicolas Roeg en Milos Forman. Ook de Nederlandse cameraman Robby Müller, die begin dit jaar overleed en samenwerkte met iconen als Wim Wenders, Lars von Trier en Jim Jarmusch, werd tijdens de ceremonie niet genoemd.

Het grappigste dankwoord kwam van de Schotse regisseur Armando Iannucci wiens film The Death of Stalin werd uitgeroepen tot Beste Komedie. Hij prees de Europese gedachte, een idee dat hij, verwijzend naar de perikelen rond Brexit, graag in het Verenigd Koninkrijk zou willen introduceren. Dat zijn film in Rusland is verboden wegens ‘gebrek aan artistieke kwaliteit’ deed Iannucci af door nogal luidruchtig zijn tong uit te steken.

Lees verder onder de trailer van Cold War

Lijst met winnaars Europese Oscar:

Beste Film: Cold War

Beste Documentaire: Bergman – A Year in a life van Jane Magnusson

Beste Regisseur: Pawel Pawlikowski (Cold War)

Europese Publieksprijs voor Beste Film: Call Me By Your Name

Beste Acteur: Marcello Fonte (Dogman)

Beste Actrice: Joanna Kulig (Cold War)

Oeuvreprijzen: Regisseur Costa-Gavras, de Engelse acteur Ralph Fiennes en de Spaanse actrice Carmen Maura.

Beste Filmtalent: Lukas Dhont (Girl)

Beste Animatiefilm: Another Day of Life van Raúl de la Fuente en Damian Nenow

Beste Scenario: Paweł Pawlikowski (Cold War)

Beste Komedie: The Death of Stalin van Armando Iannucci

Beste Cameraman: Martin Otterbeck (Utoya, 22 July)

Beste Montage: Jaroslaw Kaminsky (Cold War)

Beste Production Design: Andrey Ponkratov (The Summer)

Beste Make-Up: Dalia Colli, Lorenzo Tamburini & Daniela Tartari (Dogman)

Beste Componist: Christoph M. Kaiser & Julian Maas (3 Days in Quiberon)

Beste Kostuums: Massimo Cantini Parrini (Dogman)