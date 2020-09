Poppodia Paradiso en Melkweg stellen mondkapjes verplicht

In Paradiso is het overal verplicht een mondkapje te dragen. ‘Alleen als je op je stoel zit, mag je deze afdoen. Ga je naar de bar of het toilet? Dan zet je deze weer op totdat je weer op je plek zit. We verzoeken je om je eigen mondkapje mee te nemen’, is te lezen op de website van de poptempel.



Ook in de Melkweg moeten bezoekers hun mond en neus bedekken. ‘We verzoeken je om je mondkapje bij binnenkomst op te zetten en tijdens alle loopbewegingen op te houden. Zodra je plaatsneemt op je stoel, mag je het mondkapje afzetten.’



Gisteren werd bekend dat alle culturele instellingen in Amsterdam vooralsnog geen ontheffing krijgen om meer dan dertig bezoekers te ontvangen. Daarom werden gisteravond veel geplande voorstellingen afgelast. Voor vanavond is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren.