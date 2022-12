Populaire musical The Bodyguard keert voor zes maanden terug in Beatrix Theater

Musical The Bodyguard keert volgend jaar terug in het Beatrix Theater in Utrecht. De succesmusical, met hits van Whitney Houston, volgt daarmee TINA - De Tina Turner Musical op. De kaartverkoop begint vandaag, de musical is vanaf 24 maart te zien.

Wie de hoofdrollen van popster Rachel Marron en haar bodyguard Frank Farmer zullen vertolken, is nog niet bekend. Tussen september 2015 en juli 2017, toen The Bodyguard ook al in Nederland te zien was, speelden onder meer Romy Monteiro en April Darby de rol van Marron.

In 2017 kreeg de productie de AD Publieksprijs bij de uitreiking van de Musical Awards. Een jaar eerder won The Bodyguard al de award voor Beste Grote Musical en won Monteiro met haar hoofdrol in de categorie Aanstormend Talent.

Dertig jaar geleden was de filmversie van The Bodyguard, met Whitney Houston en Kevin Costner in de hoofdrollen, een enorme bioscoophit wereldwijd. Houstons versie van I will always love you, waarvan 44 miljoen exemplaren verkocht werden, is tot op de dag van vandaag de bestverkochte soundtrack aller tijden.

In The Bodyguard moet Farmer, een voormalig agent van de Amerikaanse geheime dienst, popster Marron beschermen tegen een psychopaat. Tussen de zangeres en haar lijfwacht ontstaat naast een professionele relatie ook een amoureuze relatie.