Positief nieuws voor Bridget en Gerard is een kerstbeest

Deense film over dronken leraren winnaar bij Europese Oscars

12 december De Deense speelfilm Druk (Another Round) is vanavond de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Europese Oscars in Berlijn. De film werd bekroond voor Beste Regie en Beste Scenario (beide keren Thomas Vinterberg) en Beste Acteur (Mads Mikkelsen). Druk werd tevens uitgeroepen tot beste film.