Power Rangers-acteur aangehouden vanwege frauderen met coronasteun

Moloch is een psychologi­sche horror uit de polder: ‘Dit script is zo mysterieus en weird’

Witte wieven, hunebedden, veenlijken: hoezo is de Hollandse geschiedenis geen geschikte voedingsbodem voor het horrorgenre? Toch is Moloch, nu in de bioscopen, een van de weinige griezelfilms die diep in onze polderfolklore duikt. Regisseur Nico van den Brink en actrice Sallie Harmsen over de kunst van het bang maken.

19 mei