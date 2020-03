PowNed-reporter Dennis Schouten in elkaar geslagen, op zoek naar getuigen

Schouten was gisteravond met zijn zusje en een vriend aanwezig op het feest van Q-music in Enschede. De PowNed-verslaggever weet maar al te goed dat hij veel bekijks heeft en dat vreemden op hem af komen voor een gesprek, een foto of om hem te vertellen dat hij een 'waardeloze gozer’ is. Schouten zegt dat hij die aandacht accepteert en stelt dat dat het risico van het vak is. ‘Ik heb er tenslotte zelf voor gekozen om dit werk te doen. Gezellig.’



Gisteren kreeg de avond echter een vervelende wending, zo legt Schouten uit. ‘Vannacht was er iemand die bleef maar duwen en vervelend doen. Nadat ik en anderen hem meerdere keren hadden gevraagd normaal te doen, sloeg hij me uit het niets in mijn gezicht en lag ik vervolgens op de grond. Reden? ‘Omdat je k***** video’s maakt’', schetst de reporter de gebeurtenis.



Schouten is flink toegetakeld. Op de foto die hij deelt is een dikke, rode bult onder zijn oog te zien. Ook lijkt het blauw te worden. De Twentenaar is niet van plan om de dader weg te laten komen met de mishandeling. Daarom is hij op zoek naar getuigen die hem verder kunnen helpen. ‘Ik wil niet dat ik door dit soort idioten niet meer kan doen wat ik leuk vind en daarom ga ik aangifte doen. Heeft iemand iets gezien? Of weet iemand wie dit heeft gedaan', luidt zijn oproep aan zijn 214.000 volgers.



De reporter, die mensen nog wel eens flink het bloed onder de nagels vandaan kan halen, kan rekenen op veel steunbetuigingen. ‘Idioten, waar is de tolerantie gebleven?', merkt iemand op. En een ander: ‘Sterkte Dennis. Gewoon doorgaan, meer fans dan vijanden!’